Rüde sucht ein Zuhause

Bodo ist ein gemütlicher Teddybär

Schwarmstedt. Bodo lebte zusammen mit seiner Familie auf einem Fabrikgelände in Bukarest. Leider müssen die Tiere demnächst von diesem relativ sicheren Platz verschwinden; denn der Fabrikeigentümer möchte sie dort nicht mehr haben. Deshalb sucht der ITV Grenzenlos dringend nach Unterbringungsmöglichkeiten für alle Tiere in Deutschland.Bodo und seine Schwester Monika kamen am 15. Januar durch den ITV Grenzenlos nach Deutschland. Bodo befindet sich in einer Pflegestelle in Barver und hat schon viel gelernt. Er ist ein gutmütiger sanfter Rüde – vollkommen aggressionslos, verträglich mit anderen Hunden, verschmust und lieb. Er muss jedoch einen menschlichen Haushalt erst noch kennen lernen und entdeckt dabei viel Neues. Bodo ist inzwischen stubenrein, akzeptiert die Leine, obwohl er nicht viel laufen mag. Das muss sich ändern; denn Bodo ist zu dick. Da er aufmerksam und gut erziehbar ist, wird es nicht allzu schwer sein, ihn zum Laufen zu bringen. Auf ein „Nein“ reagiert Bodo – mit etwas Geduld wird aus ihm ein perfekter Familienhund. Noch ist er gegenüber Neuem und unbekannten Menschen zurückhaltend. Aber er fasst bei näherem Kennenlernen schnell Vertrauen.Bodo ist fünf bis sechs Jahre alt, 57 Zentimeter groß und kräftig gebaut. Er ist hübsch grau-braun gezeichnet und sehr freundlich, zutraulich und souverän.Bodo ist sowohl für Anfänger geeignet als auch als Zweithund. Er ist ein guter Kumpel. Er ist wie all die anderen Hunde vom ITV Grenzenlos geimpft, gechipt und kastriert. Wer Bodo kennenlernen möchte, sollte sich melden unter Telefon (0 54 48) 98 83 03.