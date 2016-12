Schießsport ohne Leistungsdruck

18 Traditionsschützen trafen sich in fröhlicher Runde

Schützengesellschaft Bissendorf. Auch in diesem Jahr trafen sich 18 Bissendorfer Traditionsschützen zwölfmal zum sportlichen Wettkampf in fröhlicher Runde. Im sportlichen Teil ging es nicht nur um den Tagessieg, sondern auch um eine gute Wertung im Wettbewerb um den Lübon-Pokal, den Werner Ringel-Preis sowie um Bonuspunkte die am Jahresende in bare Münze umgewandelt werden. Geschossen wird mit dem KK-Gewehr sitzend aufgelegt auf 50 Meter Entfernung. Jeder Teilnehmer hat jeweils fünf Sätze á drei Schuss. Die ersten zwei Sätze werden für die Pokale gewertet. Für jeden 30er-Satz gibt es zwei, für jeden 29er-Satz einen Bonuspunkt. Im Juni gelang Willi Heiermann mit fünf 30er-Sätzen erstmals die maximal möglichen 150 Ringe. Aber auch die anderen Teilnehmer haben fleißig gesammelt. 368 Euro kommen an die sechs Damen und zwölf Herren zur Auszahlung. Doch damit nicht genug. Viel Spaß gab es beim abschließenden Schuss auf eine Glücksscheibe. Auch da wurden Punkte gesammelt für die am Ende des Jahres, an die drei Erfolgreichsten, 100 Euro verteilt werden. In 2016 waren die Glücklichen Hans Heidorn, Willi Heiermann und Klaus Kiehl. Der Lübon-Pokal, der seit 1978 ausgeschossen wird, ging in diesem Jahr an Willi Heiermann, dem acht 30er-Sätze gelangen. Weit abgeschlagen mit zwei 30er Cord Knibbe und Klaus Kiehl. Knapper war die Entscheidung beim Werner-Ringel-Preis. Hier erzielten Peter Biewer und Willi Heiermann jeweils fünf 30er-Sätze. Mit vier zu zwei 29er-Sätzen hatte Peter Biewer knapp die Nase vorn und gewann den Preis. Dritter wurde auch hier mit zwei 30er- und drei 29er-Sätzen Klaus Kiehl. Aber auch die Geselligkeit kommt bei den Traditionsschützen nicht zu kurz. Bei den Gesprächsrunden werden Erinnerungen wachgerufen, Tagesthemen diskutiert und, natürlich auch, ein wenig getratscht. Ein Höhepunkt bildet das gemeinsame Essen im März jeden Jahres. Es begann 1994 mit einem von Schützenbruder Hans Niekamp gespendetem Spanferkel und wurde – dank wechselnder Spender – bis heute beibehalten. Aber schon beim ersten Treffen im Januar wird – zur Erinnerung an Werner Ringel – von Brunhild Jüttner eine Wurstplatte serviert die keine Wünsche offen lässt. Kein Wunder also, dass die Traditionsschützen sich schon auf den Beginn der neuen Saison freuen.Leser dieser Zeilen, die am Schießsport ohne Leistungsdruck in fröhlicher Runde interessiert sind, sind herzlich zum ersten Treffen im Jahr 2017 am 6. Januar ab 19 Uhr im Schützenhaus der SG Bissendorf eingeladen. Rückfragen beantwortet Peter Biewer unter Rufnummer (0 51 30) 82 85 oder E-Mail peter.biewer@t-online.de.