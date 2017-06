Schützenfest in Schwarmstedt

Die neuen Majestäten stehen fest

Schwarmstedt. Jens Zuidema regiert nun ein Jahr lang die Schützen in Schwarmstedt. Ihm zur Seite stehen als Ritter Christiane Klimmek und Karin Schiefke. Seniorenkönigin wurde in diesem Jahr Anneliese Ratz. Auch die stark vertretene Jugend ließ sich nicht lumpen. Kinderkönigin 2017 wurde Nicola Dziecidkowsski vor Alexander Votlmer und Lennard Klimmek. Jugendkönig wurde Maximilian Krausê und Juniorenkönig ist in diesem Jahr Jan Zuidema. Den Bürgerkönigstitel sicherte sich Werner Priebe beim diesjährigen Vogelschießen bei bestem Wetter. Aber eine wichtige Majestät fehlt noch. Wer „Schwarzer König“ des Schützenvereins Schwarmstedt wird, ist zwar schon entschieden, jedoch wird dies erst während des Schützenfestes bekannt gegeben.Das Schützenfest findet am 24. und 25. Juni auf dem Festplatz am Beu in Schwarmstedt statt. Für das leibliche Wohl ist mit kühlen Getränken und Leckereien vom Grill gesorgt. Für die Kleinen Gäste steht an beiden Tagen ein kostenloses Kinderkarussel bereit.U nd die großen Gäste können ihr Können an der Schießbude oder auf der Tanzfläche unter Beweis stellen. Essensmarken für das Festessen am Sonntag können ab sofort bei der Buchhandlung Gramann oder bei Regina Reichenberg unter Telefon (0 50 71) 80 08 39 erworben werden.