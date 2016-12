SoVD Wedemark feierte Jahresabschluss

SoVD Wedemark. Kürzlich fand das letztmalige Treffen im alten Jahr des SoVD Wedemark statt. Die gut besuchte Jahresabschlussfeier wurde gebührend bei adventlicher Stimmung und Gesang gefeiert. Mit Unterstützung von Frau Sims am Akkordeon wurden weihnachtliche Lieder gesungen. Schorse Lührs las zum Anlass der Veranstaltung Geschichten vor. Auch im nächsten Jahr können sich die Mitglieder und Gäste auf interessante Informationsnachmittage mit Referenten freuen. Das erste Treffen im Jahr 2017 findet am Mittwoch, 25. Januar, um 15.30 Uhr im Gasthaus Bludau in Wennebosel statt. Der Orstvorstand wünscht seinen Mitgliedern und deren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr 2017.