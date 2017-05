Stadtradeln geht in zehnte Runde

ADFC-Ortsgruppe Wedemark ist dabei

ADFC Wedemark. Das Stadtradeln feiert Geburtstag. 2017 findet die Kampagne zum zehnten Mal statt. Mit Hilfe der Teilnehmerkommunen hat sich das Stadtradeln zu Deutschlands größter Fahrradkampagne entwickelt. Jeder Kilometer auf dem Rad ist nahezu zwangsläufig ein Beitrag zum Klimaschutz. Daher zählt jeder Radkilometer.Das Stadtradeln ist kein Wettkampf Einzelner, sondern ein gemeinschaftliches Projekt.Das Ziel ist innerhalb der Aktionsphase vom 28. Mai bis 17. Juni privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, mit dem Fahrrad einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, gesund zu leben und Spaß zu haben. In diesem Zeitraum können alle Bürger sowie Personen, die in der Wedemark arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, möglichst viele Radkilometer für die Wertung der Kommunen sammeln. Anmeldungen sind ab sofort möglich im Internet auf www.stadtradeln.de/wedemark. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann in den Online Radelkalender eingetragen werden.In der Region Hannover beginnt die Aktion am letzten Sonntag im Mai. Organisiert von den Partnern Soulstyle und ADFC führt eine Sternfahrt aus allen 21 Umlandskommunen zum Ziel Georgsplatz in Hannover. Hier gibt es dann einen Testparcour auf der abgesperrten Georgstraße und Musik, Talk und Infostände vor dem Opernplatz. Es wird ein großes Fest. Für die Fahrradsternfahrt Stadtradeln 2017 treffen sich die Mitglieder des ADFC um 9.45 Uhr auf dem Parkplatz des SB-Centers/Vatter und gegen 10 Uhr in Bissendorf Am Isernhägener Damm. Alle interessierten Radler sind herzlich willkommen.Für Fragen steht Wolfgang Leichter vom ADFC unter Telefon (0 51 30) 65 03 bereit.