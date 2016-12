Suchbild im Dezember

Mit offenen Augen durch den Ort

Elze. Damit die Elzer Bürger in Zukunft mit noch offeneren Augen durch das Dorf laufen, wird auf der Internetseite des Vereins Dorfbild Elze jeden Monat ein Suchbild mit einem Detail eines Hauses oder einer Hofanlage veröffentlicht. Dieses Merkmal ist von der Straße aus zu erkennen, sodass das jeweilige Grundstück nicht betreten werden muss. Das Suchbild hängt auch im Schaukasten des Vereins Dorfbild Elze, Wasserwerkstraße 21/21a. Die richtige Lösung kann bis zum Monatsende per E-Mail geschickt oder in den Briefkasten von Wasserwerkstraße 21a oder 23 eingeworfen werden. Der Gewinner wird unter allen Einsendern durch das Los bestimmt und bekommt einen kleinen Preis, nämlich saisonale Naturalien aus der Wedemark. Natürlich kann die Lösung auch per E-Mail geschickt werden, und zwar an die E-Mail-Adresse ehtheilmann@dorfbild-elze.de.Wie phantasievoll vor 100 Jahren ein Giebel gestaltet wurde zeigt das Suchbild aus November, nämlich den Giebel des Hauses Wasserwerkstraße 25 der Familie Hemme- Zillmer. Es wurde 1891von Maurermeister Wilhelm Vortmüller, dem Urgroßvater von Rosemarie Hemme-Zillmer und Otto Hemme, gebaut. Es ist im Kalender „Trüggekieken na Eltzen“ 2016 auf dem Februarblatt zu sehen. Zehn Elzer haben beim Suchen mitgemacht, neun haben das Suchbild richtig gefunden. Ausgelost wurde Jürgen Wilke. Als Preis gab es Christstollen von Springhetti.