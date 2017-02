Table-Quiz ein voller Erfolg

DVV plant Veranstaltung bereits für nächstes Jahr

DVV Abbensen. Zum ersten Mal hatte der Dorfverschönerungsverein Abbensen zu einem Table-Quiz eingeladen und diese Veranstaltung war gleich ein toller Erfolg. Acht Mannschaften mit insgesamt 44 Teilnehmern hatten sich im Dorfgemeinschaftshaus Abbensen eingefunden und versuchten die durch Volker Zaum, Nadine Zaum und Veit Burger vorbereiteten Aufgaben zu lösen. Gespielt wurde in vier Runden und bei mancher Frage gerieten die jungen und alten Teilnehmer gehörig in Schwitzen. Mit viel Spaß und auch mal „um die Ecke denken“ konnten aber alle Mannschaften achtbare Ergebnisse erzielen. Am Ende ging es dann sehr eng zu, alle Teams lagen dicht beieinander und den Ersten und Zweiten trennten nur 0,5 Punkte. Nach diesem positiven Auftakt wird der DVV Abbensen voraussichtlich das Table-Quiz in sein Veranstaltungsprogramm aufnehmen und auch im kommenden Jahr anbieten.