Tänzer erkundeten Trinkwasser-Erlebnispfad

Herbstwanderung der Tanzsparte „Rot-Weiß“ des Mellendorfer TV

MTV Mellendorf. Die diesjährige Herbstwanderung der Tanzsparte „Rot-Weiß“ des Mellendorfer TV führte die Tänzer in den Wald nördlich von Fuhrberg. Unter der Leitung von Christine und Werner Hanke wanderten 17 Teilnehmer auf dem Trinkwasser-Erlebnispfad im Fuhrberger Feld. An 14 Stationen wird dort sehr eindrucksvoll der Weg des Wassers vom Regen bis zur Aufbereitung beschrieben. Der anhaltende leichte Nieselregen passte zum Thema „Wasser“ und tat der Begeisterung der Wanderer keinen Abbruch.Auf der Hälfte der Strecke erwartete die Teilnehmenden ein „Baum-Labyrinth“, das es zu durchqueren galt. Es ging niemand verloren und zur Belohnung gab es auf dem von Christine und Werner Hanke zwischenzeitlich aufgebauten Verpflegungsstand Heißgetränke und kleine Leckereien. Nach dieser Stärkung führte der Weg vorbei am Fuhrberger Wasserwerk sowie weiteren Lehr-Stationen zurück zum Ausgangsparkplatz im Fuhrberger Wald. Von dort war es nicht weit zur Gaststätte „Heide Hotel Klütz“. Hier hatten sich bereits weitere Mitglieder der Tanzsparte eingefunden, so dass sich insgesamt 26 Erwachsene und sieben Kinder ein köstliches Mittagessen schmecken ließen. Alle Wanderer waren sich anschließend einig, dass sie den Lehrpfad bestimmt noch einmal, dann bei besserem Wetter, laufen würden. Besonderer Dank geht an Christine und Werner Hanke, die diesen interessanten Ausflug durch den herbstlichen Fuhrberger Wald organisiert und trotz des regnerischen Wetters allen ein paar erlebnisreiche Stunden bereitet haben.Wer Lust auf Tanzen hat und die geselligen Tänzer mit ihren tollen Trainern einmal kennenlernen möchte, ist herzlich zum Schnuppern im trockenen und warmen Tanzsaal des Mellendorfer TV eingeladen. Die aktuellen Trainingszeiten sowie Infos zu den einzelnen Gruppen finden sich auf der Homepage der Tanzsparte www.tanzsport-mellendorf.de.