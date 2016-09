Noch schnell für 8. Oktober anmelden

BdV Niedersachsen. Der Bund der Vertriebenen Niedersachsen veranstaltet auch diesem Jahr wieder den Tag der Heimat in Hannover. Er findet am Sonnabend, 8. Oktober, um 11 Uhr im Freizeitheim Ricklingen, Ricklinger Stadtweg 1, statt. Die Ansprache wird die Parl. Staatssekretärin Maria Flachsbarth, MdB, halten. Das musikalische Programm wird durch den Feuerwehrmusikzug Rössing gestaltet. Nach der Veranstaltung lädt der BdV zu einem kleinen Imbiss ein. Getränke sind vor Ort selbst zu zahlen. Für die Fahrt mit dem Bus (Haltestellen in Elze Bahnhof, Mellendorf Schulzentrum und Bissendorf Bahnhof) werden zehn Euro berechnet. Der Bustransfer findet nur bei ausreichender Teilnehmerzahl statt. Getränke sind vor Ort selbst zu zahlen. Anmeldungen bis zum 21. September unter Telefon (05 11) 4 70 66 10 in der BdV-Geschäftsstelle (Anrufbeantworter, Rückruf folgt).