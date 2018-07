Tagesfahrt der Soldatenkameradschaft

Viele genossen danach die Fahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal oben an Bord. Da der Dampfer leider mit Verspätung die Kanalfahrt begann, musste der Dampfer eine halbe Stunde vor einer der reservierten Schleusen warten. Somit kam die Gruppe mit über einer Stunde Verspätung in Rendsburg an. Dementsprechend fiel die Rundfahrt durch die Holsteinische Schweiz nach Friedrichstadt mit Kaffee trinken leider aus. Die Rückfahrt erfolgte zwar stockend und müde, aber bei bester Laune. Aber alle Mitreisenden waren sich einig, trotz der Staus, so eine Fahrt müsste wiederholt werden.