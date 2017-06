Tanzsparte on Tour

Ausflug des MTV hat schon Tradtion

MTV-Tanzsparte. Über 20 Tänzer und (noch-)Nichttänzer trafen sich am Vatertag zur traditionellen Fahrradtour der Tanzsportabteilung „Rot-Weiß“ des Mellendorfer TV. Start und Ziel war diesmal der Nettoparkplatz in Elze/Bennemühlen. Angeführt von der Familie Papke ging es um 9.30 Uhr auf einen circa 30 Kilometer langen Rundkurs in nördlicher Richtung. Der Himmel war anfangs noch bedeckt, klarte aber gegen Mittag zusehends auf. Bei bester Stimmung und zügigem Tempo erreichten die Radler gegen 11.30 Uhr das Blanke Flat bei Warmeloh – ein überaus sehenswertes Stück Natur in uriger Heide-Landschaft und Seerosenteich. Im Schatten großer Eichen ließ es sich dort hervorragend Rast machen, zumal Familie Papke die Teilnehmenden mit mitgebrachten Snacks und Leckereien überraschte.Zur Mittagszeit wurde in der Gaststätte „Balland's“ in Lindwedel eingekehrt. In gemütlicher Runde und ausgezeichnetem Essen stärkte sich der Tross, bevor es über einen weiteren Zwischenstopp in Hope – am Denkmal zur Geschichte des Kalibergbaus – zurück zum Ausgangspunkt in Elze ging.Für die Ausarbeitung dieser schönen und abwechslungsreichen Strecke sei den Organisatoren an dieser Stelle noch einmal ein besonderer Dank ausgesprochen.Wer Lust hat, regelmäßig zu tanzen, ist jederzeit zum Schnuppern beim wöchentlichen Training im Tanzsaal des MTV eingeladen. Weitere Informationen auf der Homepage unter www.tanzsport-mellendorf.de.