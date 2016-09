Toller Ausflug

JSG Mellendorf/Elze und TC Elze-Bennemühlen im Barfußpark

BG Elze trifft TC Elze-Bennemühlen – das war ein toller gemeinsamer Ausflug mit 19 Kindern und sechs Betreuern nach Egestorf. Der Jahrgang 2009 der JSG Mellendorf/Elze war gemeinsam unterwegs mit der Tennisjugend. Bereits am ersten Abend gab es ein Fußball-Freundschaftsspiel gegen den MTV Egestorf, was mit einem fairen 1:1 endete. Einen Tag später wurde Tennis gespielt. Dazwischen hieß es Schwimmparty, Grillen, Lagerfeuer, Nachtwanderung, Tischtennis, Chillen, Spielen und als Abschluss ein Besuch im Barfußpark gesponsort von Kai Dase und Chris Kirsch. Am Ende waren sich alle einig: „Das machewn wir wieder“.