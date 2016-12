Skatturnier beim TC Wedemark

TC Wedemark. Um die tennisfreie Zeit zu überbrücken und sich auch außerhalb der Saison mal im Clubhaus zu treffen, ist das alljährlich stattfindende Skatturnier eine willkommene Gelegenheit. Dieses hat beim Tennisclub Wedemark jetzt schon einen lange Tradition. Seit 21 Jahren findet dies nun ohne Unterbrechung statt. Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Preise zu gewinnen und für das leibliche Wohl wurde auch wieder gesorgt. 15 Spieler hatten sich eingefunden und diese spielten bis in die späte Nacht. Sieger an diesem Abend wurde Bernd Hämmerling.