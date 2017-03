Traumhafte Bedingungen bei der Trainingswoche

Ski-&-Fitness-Abteilung im Zillertal unterwegs

SV Großburgwedel – Ski & Fitness. Die Ski-&-Fitness-Abteilung des SV Großburgwedel war im Februar zur alljährlichen Skitrainingswoche in Gerlos im Zillertal unterwegs. Insgesamt 42 Teilnehmer, davon der größte Teil Skifahrer, erlebten eine fröhliche und sonnige Woche in der Zillertal-Arena. Wetter und Schneelage waren top. Vereinseigene Ski-Übungsleiter sorgten in drei Skigruppen dafür, dass je nach Fahrkönnen auf gemütlichem bis sportlichem Niveau das persönliche Fahrkönnen trainiert und weiter verbessert wurde. Unter den Teilnehmern waren auch 19 Gäste des Vereins. Viele davon werden der Ski-&-Fitness-Abteilung des SV Großburgwedel weiter die Treue halten. Denn ab sofort gilt es für alle die persönliche Fitness weiter hochzuhalten. Dazu bietet die Abteilung Ski & Fitness zweimal wöchentlich, jeweils dienstags und donnerstags eine entsprechende Fitness-Gymnastik, ein Mischung aus Funktions-, Ausdauer- und Skigymnastik an. Gäste sind auch hierzu herzlich willkommen. Weitere Informationen zum Sport- und Freizeitangebot des Vereins stehen unter www.ski-fitness.de zur Verfügung.