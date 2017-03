Unterstützung für MTV-Sparte

1.000-Euro-Spende für die Ausrüstung

MTV Mellendorf. Sichtlich erfreut zeigte sich kürzlich Rainer Wahl, Spartenleiter der Hockeysparte des Mellendorfer TV im MTV-Sportpark. Thomas Hückstedt, Schatzmeister der „Freunde des Niedersächsischen Hockeysports“, überbrachte der MTV-Sparte eine Spende in Höhe von 1000,- Euro. Die Hockeysparte hatte sich bei den Hockeyfreunden für eine Unterstützung beworben und erhielt jetzt den Zuschlag. Die „Freunde des Niedersächsischen Hockeysports“ ist ein eingetragener Verein ehemaliger Hockeyspieler mit Sitz in Hannover. Ziel des Vereins ist u. a. die finanzielle Unterstützung noch junger Vereine, damit z. B. alle Jugendlichen die gleichen Voraussetzungen vorfinden, um den Hockeysport optimal zu betreiben. Wie Rainer Wahl betonte, will man das Geld für eine Torwartausrüstung, Bälle und den Aufbau der „Mini-Hockeygruppe“ verwenden.