Versammlung der Senioren Engel

Interessierte können sich am Montag informieren

Senioren Engel. Am Montag, 23. Oktober, ab 17.30 Uhr findet im Mehrgenerationenhaus Mellendorf, Gilborn 6, die Jahreshauptversammlung des Gemeinnützigen Vereins Senioren Engel – Wedemark statt. Der Verein würde sich sehr über interessierte Gäste an dem Geschehen im Verein freuen und hofft auf viele Besucher. Dabei ergibt sich auch die Möglichkeit, den Vorstand und Betreuer kennen zu lernen und Fragen zu den selbst gestellten Aufgaben des Vereins zu stellen. Die Anfragen nach Betreuungen durch den gemeinnützigen Verein Senioren Engel – Wedemark sind auch im Jahr 2017 weiter angestiegen. Seit der Gründung des Vereins Senioren Engel am 2008 konnten sehr viele, besonders auch langzeitige Betreuungsverträge abgeschlossen werden. Momentan sind die Anfragen nach Betreuungen wieder sehr intensiv. So sucht der Verein dringend weitere Mitarbeiter, um den Anfragen nach Betreuungen gerecht werden zu können.Die Mitarbeiter des gemeinnützigen Vereins betreuen alte, kranke und an Demenz erkrankte Menschen in der Wedemark, da sie hier die einzige Gruppe sind, die eine Genehmigung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie in Hildesheim schon im Jahr 2009 erhalten haben. So können Betreuungen auch mit den Pflegekassen abgerechnet werden, sofern ein Pflegegrad vorliegt. Allerdings werden keine medizinischen Aufgaben übernommen; diese sind nur den Pflegediensten vorbehalten.Seit Mitte des Jahres bietet der Verein auch handwerkliche Hilfen an. Auch in diesem Bereich werden weitere Mitarbeiter gesucht, die sich bei Interesse direkt an Kenneth Clever unter Telefon (0 51 30) 45 87 wenden können.Das Vertrauensverhältnis zwischen Betreuten und Betreuern ist eine wichtige Grundlage für beide Seiten – geben und nehmen gleichen sich oft aus. Voraussetzungen für eine Mitarbeit im Verein sind Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und die Einhaltung der Schweigepflicht sowie Wahrung des Datenschutzes.Ganz wichtig ist dem Verein die Gemeinnützigkeit, die alle drei Jahre vom Finanzamt neu vergeben wird. Das Motto des Vereins: „Bezahlbare Hilfe für alle Menschen, die Hilfe benötigen“. Hier übernimmt der Verein im Notfall die Betreuungsgebühren. „Unsere Betreuerinnen und Betreuer sind unser wichtigste Gut. Mit ihrer Zuwendung an ihre Betreuten geben sie eine beständige Sicherheit in der Betreuung, auch für pflegende Angehörige. Ohne unsere Betreuer könnte der Verein nicht bestehen,“ so die erste Vorsitzende. Ebenso würde sich der Vorstand über weitere Interessierte für die Mitarbeit freuen. Die Zusammenarbeit von Vorstand, Betreuerinnen und Betreuten ist eine spannende, anerkannte, interessante und vielseitige, aber auch verantwortungsvolle Aufgabe. Wer sich für eine ehrenamtliche Betreuung bei dem gemeinnützigen Verein Senioren Engel interessiert und engagieren, Betreuungen übernehmen möchte, kann sich gerne bei der ersten Vorsitzenden des Vereins oder bei der Freiwilligenagentur Wedemark, Daniel Diedrich, melden. Daniel Diedrich betreut den Verein schon seit Beginn seiner Arbeit im Bündnis für Familie Anfang 2015, hilft mit Rat und Tat und konnte immer mit guten Tipps bei besonderen Problemen sein Wissen und seine Hilfe einbringen. Zu erreichen ist er bei der Freiwilligenagentur Wedemark, Berthold Otto Schule/Gilborn 6 unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Anna Beckmann erreichen Interessierte unter Telefon (0 50 72) 18 32 oder E-Mail a-beckmann@htp-tel.de.