Videonacht der Jugendfeuerwehr Bissendorf/ Scherenbostel

Dann wurde gemeinsam Abendbrot gegessen. Nachdem alles aufgeräumt war und das Nachtlager hergerichtet worden war, konnten die Filme gestartet werden. Es wurden Filme wie: The Boss Baby, Eine Familie sieht schwarz, Werner volles Rooäää und noch ein paar mehr geschaut. Zwischen den Filmen wurden nur kurze Pausen eingelegt, um schnell Getränke und Knabbersachen nachzufüllen und schon ging es wieder los. Es wurden die ganze Nacht Filme geschaut, wer wollte konnte nebenbei ein wenig schlafen. Die Filme waren so spannend, dass der ein oder andere sogar vergaß zu schlafen. Nach Spannender und kurzer Nacht wurde früh morgens gemeinsam gefrühstückt. Nachdem wieder alles aufgeräumt und in den Ursprungszustand versetzt wurde. Hieß es für alle Dienstschluss, den die meisten wohl zu Hause zum ausschlafen nutzten.