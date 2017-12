Weihnachtsreiten beim RFV Berkhof

Großes Programm zum Jahresabschluss

Berkhof. Im Jahr seines 30-jährigen Bestehens veranstaltet der RFV Berkhof am Sonnabend, 16. Dezember, ab 17 Uhr sein jährliches Weihnachtsreiten mit einem abwechslungsreichen Programm. Die Schaubilder sind sehr vielfältig und dokumentieren die tägliche Arbeit der Vereinsmitglieder mit ihren Pferden und Ponys. 45 Teilnehmer proben seit Anfang November, um das abwechslungsreiche zweistündige Programm einzustudieren.Gleich zu Beginn begrüßen die Besucher die zahlreichen Reitschüler als Schlümpfe auf ihren Schulponys zur Schlumpf-Quadrille mit zehn Reitern, bei der auch die jungen Vereinsponys zum ersten Mal am Weihnachtsreiten teilnehmen. Die ganz kleinen Reitschüler, entzückend anzusehen als Einhörner verkleidet, zeigen im Anschluss eine Führzügelklasse in der festlich geschmückten Reithalle. Dann wird es modern, die „Minions“ erobern den Hof Bertram mit acht Reitern und einer aufwändig einstudierten Quadrille. Hier nehmen Jugendliche teil, die bereits Turniererfahrung auf E- und A-Niveau haben. Anschließend gibt es ein klassisches Quartett zu sehen. „Bibi und Tina“ ist das Thema dieser vier Mädels, die eine Dressurquadrille auf dem Niveau der Klasse A reiten. Danach dürfen sich die Besucher auf eine Paarklasse nach Abba-Rythmen freuen, ein Duett mit Mutter und Tochter. Mutter und Tochter bezieht sich dabei nicht auf die Reiterinnen, sondern auf die beiden Stuten, die sich tatsächlich ausgesprochen ähnlich sehen. Abenteuerlich gehts weiter, acht Reiter, Ponys und Pferde reiten ein Schaubild mit dem Motto „Indiana Jones“. Auch diese Gruppe hat sich mit den Kostümen besonders viel Mühe gegeben. „Werner – beinhart wie die Rocker“ – erwartet die Zuschauer als nächstes Schaubild. Die Rocker sind los und machen die Reithalle unsicher, fünf Jungs und eine Rockerbraut lassen den Hallenboden beben. Natürlich darf auch eine Springdarbietung nicht fehlen. In der abgedunkelten Reithalle springen die Darsteller über Tische und Bänke, festlich mit weißen Tischdecken und Leuchtern geschmückt: die weihnachtlichen Lichtersprünge runden das tolle und aufwändige Weihnachtsprogramm ab. Und dann, endlich, gegen 19 Uhr wird das Weihnachtspony mit Schlitten und Geschenken erwartet.Ein Besuch des diesjährigen Weihnachtsreitens beim RFV Berkhof lohnt sich also auf jeden Fall und für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt, so gibt es für die Kleinen Kinderpunsch und für die Großen Glühwein und für alle jede Menge Kuchen, Schmalzbrote, Würstchen und Pommes. Gäste sind am 16. Dezember ab 17 Uhr in der Reithalle Am Wittegraben 5 in Berkhof herzlich willkommen.