Waltraud Mietzner gewinnt Pokalschießen

Schützenverein Resse. Nach dem die Resser Schützen mit einem vorzüglichem Advents-Mittags-Menü ihre Weihnachtsfeier eröffneten, kam auch der Wettkampf um Preise und Pokale an diesem Nachmittag nicht zu kurz. So belegte Waltraud Mietzner den ersten Platz vor Janina Bertus und Monika Ludwig beim Pokalschießen der Damen. Robert Krug vor Michael Bertus und Dirk Gursinsky den Weihnachtspokal der Herren. Den ersten Platz beim Preisschießen errang Klaus-Jürgen Gutowski vor Janina Bertus und Carola Rapke. Die Schwarmstedter Freundschaftsplakette ging an Volker Stünkel für den besten Schuss beim Weihnachtsschießen mit 9,8 Teilern. Der Damen- Ostsee-Pokal, der in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wurde, ging an Monika Ludwig. Über ein Niedersachsen-Ross freute sich Karin Walter ganz besonders. Hier musste man einem bestimmten Teiler ganz nahe kommen. Im nächsten Jahr, nach der Jahreshauptversammlung am 21. Januar 2017, startet das neue Schießsport- und Veranstaltungsjahr der Resser Schützen. Näheres unter www.schuetzenverein-resse.de.