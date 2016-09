Wer möchte Rino aufnehmen?

Ein fröhlicher Hund, der keine Probleme macht

ITV Grenzenlos. Der kleine nur 30 Zentimeter große blonde Rino sehnt sich nach Liebe und Zuwendung. Er kommt aus dem Tierheim Sisterea in Rumänien und hatte dort kaum Kontakt zu Menschen. Mit den vielen anderen Hunden kam er gut aus, aber jetzt möchte er zu einer menschlichen Familie gehören. Er genießt es, gestreichelt zu werden und braucht einfach einen festen Platz und Sicherheit.Rino kam durch den ITV Grenzenlos nach Deutschland und ist jetzt in einer Pflegestelle in Scheeßel. Er ist ein absolut fröhlicher unkomplizierter Rüde, der sich mit anderen Hunden und auch mit Katzen versteht. Er spielt mit Spielzeug im Garten und hat schon gelernt, an der Leine zu laufen. Spaziergänge genießt er – die tun ihm schon deshalb gut, weil er etwas übergewichtig ist. Unterwegs hat er keine Ängste, weder vor Autos noch vor Fahrrädern oder anderen Hunden. Er fährt gern im Auto mit, kann aber auch gut mal allein zu Hause bleiben.Rino ist geimpft, gechipt und kastriert. Rino ist fünf bis sechs Jahre alt und ein perfekter lustiger Familienhund. Wer Rino kennenlernen möchte meldet sich unter Telefon (0 42 63) 98 51 01.