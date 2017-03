„Wildsau“ on Tour

30 Jahre Timo Richter

SV Mellendorf. Ein Schicksal wie es viele ledige Herren im gewissen Alter mit ihm teilen, ereilte nun auch Timo Richter vom Schützenverein Mellendorf: Er wurde 30 Jahre alt und kann noch keine holde Braut vorweisen – so musste er in den sauren Apfel beißen und im Beisein vieler Freunde, Familienmitglieder und Vereinskameraden die Treppe am Mellendorfer Rathaus von unzähligen Kronkorken befreien. Spaß hat es, trotz des schlechten Wetters, erkennbarer Weise trotzdem gebracht. Nach getaner Arbeit und dem erlösenden jungfräulichen Kuss konnte die Gruppe um das Geburtstagskind noch entspannt weiterfeiern.