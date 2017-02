Wintervergnügen der Schützen

Mettwurstschießen für 24. Februar geplant

Schützenverein Scherenbostel. Kürzlich feierten die Scherenbosteler Schützen ihr Wintervergnügen. Der 1. Vorsitzende Jürgen Kowahl konnte rund 70 Schützenmitglieder und Gäste begrüßen. Er war erfreut, dass in diesem Jahr auch wieder viele junge Menschen anwesend waren und konnte auch Mitglieder aus den ortsansässigen Vereinen wie Seifenkistenrennverein, Rassegeflügelzuchtvereinigung, Tennisclub Scherenbostel und der SSG Scherenbostel begrüßen. Anschließend wurden die diesjährigen Winterkönige proklamiert. Beim Winterkönigsschießen hatten zwölf Schützen teilgenommen. Nach einem spannenden Stechen gab es folgende Ergebnisse: 1. Winterkönig Florian Zarske, 2. Winterkönigin und gleichzeitig „Beste Dame“ Elisabeth Giesecke3.Winterkönigin Renate Leichter. Der 2. Vorsitzende der SG Bissendorf Jens Thun überreichte der besten Mannschaft des Pioch-Pokal-Schießens einen Wanderpokal. Zur Mannschaft gehörten Stefan und Christian Giesecke, Christian Cohrs und Walter Kreinhacke. Einzelsieger wurde Jürgen Kowahl. Nach den Ehrungen wurde in dem bunt geschmückten Schützenhaus gespeist. Das leckere Essen lieferte Familie Kleinbach aus der Gaststätte „Zum Alten Zöllnerhaus“. Für die musikalische Unterhaltung und Stimmung sorgte DJ Enrico. Ein kleiner Sketch, gespielt von Cora Lammers, Brigitte Zarske und Bernadette Kowahl, lockerte den Abend auf.Bei guter Stimmung wurde bis in die späten Nachtstunden getanzt und gefeiert. Die Besucher waren sich einig: Es war wieder ein gelungenes Wintervergnügen.Die Vereinsmitglieder werden zum Schinken- und Mettwurstschießen am 24. Februar eingeladen. Am 10. März findet kein Übungschießen statt.