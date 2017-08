Zeltlager beim RFV Berkhof

Mit Hilfe der Jugendwartin Anja Brandt und unser Trainerin C Ann-Katrin Dehne, die beide auch zwei Nächte als Betreuer im Stall verbrachten, wurde den Kindern und Jugendlichen ein volles Programm geboten. Jede Menge reiten, Spaß und Spiel, Völkerball, ein Lagerfeuer mit Stockbrot und zwei Turnierbesuche beim Nachbarverein in Brelingen, der an diesem Wochenende sein alljährliches Turnier ausrichtete, haben die Tage komplett ausgefüllt.Da einige Kinder des Zeltlagers auch am Turnier in Brelingen teilnahmen, wurden diese von einem großen Fanclub begleitet und angefeuert. Für das leibliche Wohl sorgten die Eltern der Teilnehmer, die alle Tage ein Rundum-Sorglos-Paket mit Frühstück, tollem Mittagessen und einem Abendgrillen vorbereiteten. Nach zwei kurzen Nächte waren alle ziemlich geschafft, aber auch glücklich und freuen sich nun auf das Zeltlager im nächsten Jahr.