﻿ Der letzte Strohhalm

Handball: TuS Vinnhorst verliert auch sein zweites Spiel in der Aufstiegsrunde

Vinnhorst. Der TuS Vinnhorst hat auch sein zweites Spiel der Aufstiegsrunde verloren und steht vor den letzten drei Partien bereits mit dem Rücken zur Wand. Gegen den Wilhelmshavener HV hieß es im eigenen Sportzentrum vor 521 frenetischen Fans am Ende 29:32 (10:15). Aus eigener Hand kann der TuS den Aufstieg nicht mehr erreichen. Einen kleinen Strohhalm gibt es aber noch. Voraussetzung sind drei Siege aus den letzten drei Spielen.Dabei erwischten die Rot-Blauen direkt einen Blitzstart. 3:0 nach vier Minuten, zum ersten Mal bebte die Halle. Doch die Gäste kamen schnell zurück ins Spiel, setzten sich in der 18. Minute beim 6:9 erstmals auf drei Tore ab. Dabei avancierte Gästekeeper Levin Stasch zum überragenden Mann des Spiels. Immer wieder vereitelte er beste Torchancen der Vinnhorster und sorgte so dafür, dass sich sein Team zur Halbzeit bis auf 15:10 absetzte.Trotz des Rückstands war die Stimmung und die Zuversicht bei den Fans zu Beginn der zweiten Halbzeit ungebrochen. Und man merkte auch im Team des TuS, dass man keinesfalls gewillt war, hier klein beizugeben. Zwar erhöhte der WHV zu Beginn des zweiten Durchgangs auf 18:12, aber die Jungs aus Vinnhorst hielten dagegen. Beim 16:19 in der 37. Minute waren es nur noch drei Tore Abstand. Aber es dauerte, bis zur 52. Minute, ehe der Vorsprung weiter schrumpfte. 24:26, jetzt war der TuS endgültig drauf und dran das Spiel zu drehen. Die Halle glich einem Hexenkessel. Aber die Gäste ließen sich nicht davon beeindrucken. Sie spielten ihre Erfahrung aus und ließen den Abstand nicht mehr kleiner werden. Trotz größter kämpferischer und taktischer Bemühungen mussten sich die Vinnhorster am Ende mit 29:32 geschlagen geben und den Gästen das Feiern überlassen.So schnell kann es gehen mit den Träumen vom Aufstieg in die zweite Liga. Aber es ist noch nicht alles vorbei. Rein rechnerisch könnte der TuS noch den zweiten Tabellenplatz der Runde erreichen, muss dafür aber unbedingt alle drei restlichen Spiele gewinnen und zudem hoffen, dass sich die anderen Mannschaften gegenseitig so die Punkte abnehmen, dass es am Ende passt. Das nächste Spiel ist dann am 30. April beim TSV Altenholz bei Kiel, darauf folgen nochmal zwei Heimspiele gegen Spenge am 7. Mai und gegen Hildesheim am 15.Mai.