100 Einsätze in der dritten Liga

TSV Havelse verpflichtet Julius Düker vom SV Meppen

Garbsen. Drittligaaufsteiger TSVHavelse hat Stürmer Julius Düker unter Vertrag genommen. Der 25-jährige wechselt vom SV Meppen nach Havelse und hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni.2023 unterschrieben. Zuvor lief der gebürtige Braunschweiger bereits fürden SC Paderborn 07, den 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig auf.Düker kommt mit einer Erfahrung von knapp 100 Einsätzen in der dritten Liga an dieHannoversche Straße. Julius Düker ist bereit für seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die interessante Aufgabe beim TSV Havelse. Die Nähe zur Heimat war mitausschlaggebend für den Wechsel. Ich bin gespannt ob wir es schaffen diegroßen Vereine der Dritten Liga zu ärgern und kann es kaum erwarten in dennächsten Tagen mit den Jungs gemeinsam auf dem Platz zu stehen!“Matthias Limbach, Sportlicher Leiter, zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung:„Wir freuen uns, mit Julius einen sehr erfahrenen Drittligaspieler von unseremKonzept überzeugt zu haben. Julius Düker ist ein bodenständiger Typ aus derRegion und passt ideal zu unserer Idee vom Fußball. Er wird eine Verstärkungim Kampf um den Klassenerhalt für unser Team sein.“