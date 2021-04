1.000 Euro für Scorpions-Jugendabteilung

Hannoversche Volksbank unterstützt Eishockey-Nachwuchs

Wedemark. Seit vielen Jahren engagiert sich die Hannoversche Volksbank für soziale undkulturelle Zwecke sowie für den Sport in der Region. Auch in diesem Jahr gibt es für insgesamt 103 Projekte einen warmen Geldsegen. Von den Reinerträgen der VR-Gewinnspargemeinschaft profitierten jetzt unter anderem der Nachwuchs des ESC Wedemark Scorpions und die Jugendabteilungen des ECHannover Indians. Anlässlich des dritten Oberliga-Derbys der beiden Vereine in dieser Saisonüberreichte Volksbank-Filialdirektor Manuel Haug in der zweiten Drittelpausesymbolische Spendenschecks über jeweils 1.000 Euro für Trainingsmaterialien und Ausrüstung an die Vorsitzenden der Indians und Scorpions, Andy Gysau und Ingo Haselbacher. „Als ehemaliger Spieler liegt mir der Eishockey-Nachwuchs besonders am Herzen. Die Kooperation der Jugendabteilungen der Scorpions und der Indians zeigt zudemsehr anschaulich unser genossenschaftliches Prinzip: Was einer allein nicht schafft,das schaffen viele“, erläutert Manuel Haug.