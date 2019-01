1.000 Euro fürs Kinderpflegeheim

780 Kunden spendeten mehr als 500 Euro beim Einpackservice des CCL

Langenhagen/Mellendorf (ok). Der Einpackservice im CCL in der Zeit vor Weihnachten kam offensichtlich gut an. 780 Geschenke sind liebevoll verpackt worden, dabe haben die Kunden insgesamt 593,90 Euro gespendet. Eine stolze Summe, die das Centermanagement jetzt auf 1.000 Euro aufgestockt hat. Das Geld geht in diesem Jahr an das Kinderpflegeheim in Mellendorf, wo 36 Kinder und Erwachsene mit schwersten Behinderungen ihr Zuhause haben. Die Kinder gehen in verschiedene Schulen in der Umgebung; die Erwachsenen arbeiten in einer eigenen Tagesförderstätte. "Bei uns läuft viel Unterstützung mit verschiedenen Möglichkeiten wie etwa Klangschalentherapie, Musikinstrumenten, Therapie mit Tieren sowie einem großen Rollstuhlkarussell." Vorhaben, die eine Menge Geld kosten und ausschließlich aus Spenden finanziert werden. Die Spende des Centermanagements des CCL ist daher wirklich Gold wert.