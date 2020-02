1.100 Euro für die Orgel

Andreas Fox Bedachungen: Kranfahrt in 25 Meter Höhe bei Wirtschaftsfrühstück

Engelbostel (ok). Es war ein heißer Bieterkampf, den letztendlich Mike Scheer für sich entschied. Beim Wirtschaftsfrühstück, das dieses Mal Andreas Fox Bedachungen aus Engelbostel ausrichtete, wurden ein Wetterhahn inklusive Anbau verlost. Zusammengekommen sind 600 Euro, eine Summe, die für die Sanierung der Orgel in der Engelbosteler Martinskirche verwendet werden soll. Jeweils 250 Euro haben der Wirtschaftsklub und Haster Gebäudereinigung spendiert.In einer Gedenkminute wurde der verstorbenen Erika Arbeiter gedacht. Weitere Programmpunkte: Wer Lust hat, konnte sich auf einem Kran in die luftige Höhe von 25 Metern begeben. Außerdem wurde das neue Logo des Wirtschaftsklubs vorgestellt. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielte mit der Initiative „grüner Faden“ wieder eine Rolle. Und drei neue Mitglieder sind aufgenommen worden. Mit im Boot sind jetzt: Asphalt gemeinnützige Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Planbar Gebkea Nieter und Rainer Hahn Personalservice.