Turnkreis-Hannover-Land-Cup am 23. Februar

Langenhagen. Der SC Langenhagen richtet am Sonntag, 23. Februar, in der Robert-Koch-Realschulsporthalle den Turnkreis-Hannover-Land-Cup aus. Insgesamt gehen 163 Turnerinnen aus elf Vereinen an den Start. Durchgang: Wettkampfbeginn um 9.30 Uhr, hier gehen zunächst die Pflichtturnerinnen an den Start.; Durchgang: Wettkampfbeginn um 13:30 Uhr, hier Kürturnerinnen am Start, die Wettkämpfe sind Qualifikationswettkämpfe für die Bezirksmeisterschaften. Femke Raschke und Nika Gerr vom SC Langenhagen gehören mit zu den Favoriten im Kürvierkampf.