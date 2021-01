21 Spiele - 20 Siege

Eishockey-Oberliga Nord: Die Scorpions-Serie hält an

Langenhagen/Wedemark. Mit 55 Punkten und damit genau 16 Punkten Vorsprung vor dem derzeitigen Tabellenzweiten, dem Herner EV, sind die Scorpions weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze. Auch wenn die Scorpions am vergangenen Wochenende nur ein Spiel absolvieren konnten (6:3 Sieg in Halle) hat sich an der Dominanz der Stolikowski-Schützlinge in der Eishockey Oberliga Nord nichts geändert. Das aus Sicherheitsgründen abgesagte Spiel gegen Diez-Limburg wurde verlegt. Eine Testung am Mittwoch in Diez-Limburg ergab, dass alle Spieler gesund sind.Heute geht es nach Hamm, wo die Begegnung gegen die Hammer Eisbären um 20 Uhr angepfiffen wird. Am Sonntag 17. Januar, empfangen die Scorpions auf eigenem Eis Diez-Limburg in der Hus-de-Groot-Eisarena (Anpfiff 18.30 Uhr). Am nächsten Freitag, 22. Januar, steht dann auch auf eigenem Eis das Match gegen die TecArt BlackDragons auf dem Programm.„Auch wenn wir sehr gern bereits am vergangenen Sonntag gegen die Limburger gespielt hätten, hat uns die kurze Verschnaufpause nach der Extrembelastung der vergangenen Wochen sicher einmal gut getan“, so der Coach der Scorpions.„Mittlerweile sehen die Scorpions auch Licht am Ende des Tunnels“; die Verletzungssituation wird langsam ein wenig besser“ äußert sich Sportchef Eric Haselbacher vor dem Wochenende.„Fedor Kolupaylo wird sicher spielen, Victor Knaub, Alex Heinrich sind bereits wieder auf dem Eis, ob sie bereits dieses Wochenende ins Spielgeschehen eingreifen ist noch offen“, so Haselbacher weiter. Erfreulich ist auch die Nachricht, dass sich die Situation von Christoph Koziol nach seiner Knieoperation deutlich verbessert hat und er bereits wieder mit dem Aufbautraining begonnen hat. Alle Spiele sind wie immer auf www.sprade.tv zu verfolgen. Wichtig: Ab 24. Januar finden die Sonntagsspiele bereits um 17 Uhr statt. Auf der Internetseite der Hannover Scorpions (www.hannoverscorpions.com) stehen immer die aktuellsten Spielansetzungen, da es wegen der Corona-Pandemie immer häufiger zu Spielausfällen und Verschiebungen kommt.