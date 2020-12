2.397 erkrankt

Langenhagen/Wedemark. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 2.397 Menschen in der Region infiziert. 147 in Langenhagen, 81 in der Wedemark. Seit heute erhalten Bürger Antworten auf ihre Fragen rund um die Corona-Pandemie unter der neuen Telefonnummer (0511) 3 00 34 34. Die neue Corona-Hotline ist werktags (außer am 24. und 31. Dezember) von 8 bis 16 Uhr erreichbar.