2:5 in Essen ist einfach zu wenig

Eishockey-Oberliga Nord: Sonntags geht ins in die Niederlande

Wedemark/Langenhagen. Fast jeder Spieltag in der Eishockey-Oberliga-Nord liefert Überraschungen, die aber auch zeigen wie ausgeglichen diese Liga ist. Da schlagen die Hammer Eisbären am Freitag den Herner EV, der seinerseits am Sonntag beim Tabellenführer in Halle mit 2:1 siegt.Für eine aus Scorpions-Sicht unangenehme Überraschung sorgten die Stolikowski- Schützlinge am Sonntag mit einer 2:5-Niederlage in Essen. „Das war einfach zu wenig. Das Potenzial, welches in unserem Team steckt, ist erheblich größer als das, was am Sonntag in Essen gezeigt wurde,“ war dann auch Scorpions-Präsident Jochen Haselbacher, der das Spiel vor dem Fernseher verfolgt hatte, von seinem Team enttäuscht.Am Freitag, 21. Januar, um 20 Uhr empfangen die Scorpions in der Hus-de-Groot-Eisarena jene Hammer Eisbären, denen gerade am vergangenen Wochenende der Sieg über den "Halle-Bezwinger" Herner EV gelungen war.Am Sonntag, 23. Januar, treten die Scorpions um 15 Uhr beim derzeitigen direkten Tabellennachbarn, den Tilburg Trappers in den Niederlanden an. Den Scorpions bietet diese Begegnung eine gute Gelegenheit die Schlappe vom Spiel in Essen auszumerzen und das Potenzial, was in dem Team steckt, unter Beweis zu stellen.Mit der Neuverpflichtung des Deutsch-Kanadiers Brad Ross, der zu Wochenbeginn aus der DEL 2 zu den Scorpions gewechselt ist, bieten sich sicherlich zusätzliche Optionen gegen Hamm und in Tilburg.