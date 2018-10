Fast 70.000 Euro an Spenden beim Unicef-Lauf

Langenhagen (ok). Das offizielle Ergebnis steht jetzt fest: 2.644 Läufer haben jetzt beim Unicef-Lauf an der IGS Langenhagen zusammen 25.000 Kilometer zurückgelegt. Die Summe der zugesagten Spenden beläuft sich auf genau 68.378,64 Euro. Die Zahlen hat jetzt der pernsionierte Lehrer Karlheinz Niescken geliefert. Er hat nicht nur vor dem Lauf Tausende von Daten in das eigens von ihm erstellte Computerprogramm eingegeben, sondern sich nach dem Lauf auch für die gesamte Auswertung verantwortlich gezeigt. Hauptorganisator des Events mit Schauspielerin Katja Riemann war sein früherer Kollege Rainer Lohse, der von Sekretärin Barbara Behnisch und IGS-Lehrer Daniel Möllenbeck tatkräftig unterstützt worden ist. Noch ein paar Zahlen – gebraucht wurden 1.600 Brötchen, 126 Kilogramm Bananen, 200 Kilogramm Äpfel und 55 Kisten Mineralwasser.