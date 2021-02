26. Sieg im 29. Saisonspiel

Leipzigspiel von Dienstag auf Mittwoch, 10. Februar, verlegt

Langenhagen/Wedemark. Es war die erste Niederlage in dieser Saison für die Scorpions, als sie im November gegen den Herner EV mit 4:6 unterlegen waren. Nachdem sie Herne bereits vor zwei Wochen auswärts besiegten, haben sich die Scorpions jetzt auch am vergangenen Freitag in der Hus-de-Groot-Eisarena für die seinerzeitige Heimniederlage mit 6:5 in der Overtime revanchiert. Es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau indem erkennbar wurde, dass beide Teams zurecht zu den stärksten Mannschaften der Liga gezählt werden. Das für Dienstag, 9. Februar, in der Hus-de-Groot-Eisarena angesetzte Nachholspiel gegen die EXA Icefighters Leipzig wird witterungsbedingt sehr kurzfristig auf Mittwoch, 10 Februar, Spielbeginn 20:00 Uhr, in die Hus-de-Groot-Eisarena verschoben.Bereits zwei Tage später, am Freitag 12. Februar, 20 Uhr, kommt es erneut ebenfalls in der Hus-de-Groot-Eisarena zu der gemäß Spielplan angesetzten Begegnung gegen die EXA Icefighters Leipzig.„Zwei äußerst schwere Aufgaben, die nicht nur Willen, sondern auch geistige Frische und volle Konzentration erfordern“, so Coach Tobias Stolikowski. „Wir richten uns in dieser besonderen Saison, in der Corona immer wieder den Takt angibt und jetzt auch noch das Wetter Kapriolen schlägt nach der aktuellen Situation, so auch selbstverständlich bei diesem ungewöhnlichen Aufeinandertreffen mit zwei Spielen in nur zwei Tagen gegen den gleichen Gegner am gleichen Spielort“.