2.694 Genesene

Langenhagen/Wedemark. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2.939 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+6 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2.694 Personen als genesen aufgeführt. 120 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 125 Menschen in der Region infiziert. In Langenhagen gibt es sechs Fälle, in der Wedemark einen.