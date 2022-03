30 Minuten sind für alle ein Gewinn

Neu: OsterAktivTage des Regionssportbundes vom 16 bis 18. April

Langenhagen/Wedemark. Der Regionssportbund Hannover (RSB) ruft mit seinem Kooperationspartner, der BKK24, die Menschen in der gesamten Region zur Teilnahme an den OsterAktivTagen vom 16. bis 18. April auf. In den vergangenen Monaten ist bei vielen der Sport aufgrund von Corona zu kurz gekommen. Dem soll durch eine gemeinsame sportliche Aktion entgegengewirkt werden. „Das Ziel ist, dass möglichst viele Menschen aus unserer Region in der Zeit von Karsamstag bis Ostermontag Sport machen. Tut Euch und Eurer Gesundheit etwas Gutes und bewegt Euch mindestens 30 Minuten an der frischen Luft. So bewegt sich jeder für sich, aber am Ende doch alle irgendwie zusammen!“, erklärt Steffen Heber, Sportreferent Sport- und Vereinsentwicklung. Egal ob Joggen, Inlinern, Kanu fahren, Ostereiersuche im Garten, Outdoor Workout, Radfahren, Reiten, Walking oder ein Spaziergang mit dem Hund – die sportliche Betätigung, Strecke und Zeit sind dabei völlig egal. Hauptsache, jede:r bewegt sich im Aktionszeitraum mindestens 30 Minuten an der frischen Luft! Die Teilnahme ist ganz einfach: Alle Interessierten können sich mit dem Online-Formular kostenlos registrieren. Jeder Teilnehmer erhält dann in der Woche ab dem 11. April eine Startnummer sowie weitere Infos per Mail zugeschickt. In der Zeit von Karsamstag bis Ostermontag absolviert dann jeder Teilnehmer für mindestens 30 Minuten die gewählte Aktivität und trägt das Ergebnis anschließend wieder auf dieser Internetseite ein. Als Erinnerung erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde. Wer nach seinem 30-Minuten-Workout noch ein Beweisbild (in Aktion) mit Startnummer einschickt, nimmt zudem an der Verlosung toller Preise im Gesamtwert von mehr als 1.600 Euro teil. Im Osternest liegen unter anderem Gutscheine für Vereinsmitgliedschaften im Wert von je 100 Euro für einen Verein im Regionssportbund Hannover. Was darüber hinaus die Aktionspartner ins Nest gelegt haben, findet man neben einem FAQ-Katalog zur Aktion und dem Anmeldeformular auf der Unterseite: www.rsbhannover.de/osteraktivtage