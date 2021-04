30:26 bei HC Eintracht Hildesheim

Handball: TuS Vinnhorst gewinnt zweites Aufstiegsspiel

Vinnhorst (ok). Die Handballer des TuS Vinnhorst haben im zweiten Aufstiegsspiel zur zweiten Handball- Bundesliga den ersten Sieg gelandet. Mit 30:26 (15:12) gewannen die Schützlinge von Trainer Davor Dominikovic bei HC Eintracht Hildesheim. Zwischenzeitlich führte das Team sogar mir sechs Toten, lag dann einen Treffer hinten, ehe es sich am Ende doch durchsetzte. Nächster Gegner ist am Sonnabend, 1. Mai, ab 18 Uhr in der Vinnhorster Sporthalle HC Empor Rostock.