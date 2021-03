31 Scorpions-Siege in 35 Spielen

Eishockey-Oberliga Nord: Sonntag, 14. März, ist Rostock zu Gast

Wedemark/Langenhagen. Mehr als zwei Drittel dieser ungewöhnlichen Saison sind gespielt, und die Hannover Scorpions haben in 35 Spielen 31 Siege erkämpft, wobei das letzte Erfolgsergebnis der Scorpions der 7:2-Heimsieg am Dienstag über Diez-Limburg in der Hus-de-Groot-Eisarena war.Nach der 19-tägigen Unterbrechung durch die Corona-Quarantäne haben dieScorpions aus vier ausgetragenen Begegnungen drei Siege erkämpft. Insbesondeream vergangenen Dienstag im Spiel gegen die Rockets aus Diez-Limburg warerkennbar, dass die Scorpions Schritt für Schritt wieder zu ihrer bisherigen Stärke indieser Saison zurückkehren.Bevor das Team von Tobias Stolikowski am Sonntag, 14. März, um 17 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena in Mellendorf die Rostock Piranhas von der Ostsee empfängt, steht am Freitag das sicherlich nicht ganz einfache Rückspiel gegen die Diez-Limburger auf dem Spielplan.So langsam befinden sich die Skorpione auf der letzten Wegstrecke dieser Saison, ehe dann am Freitag, 9. April die Playoffs, die wichtigste Zeit im Eishockeykalender, beginnt.„Wir hoffen sehr“, so Sportchef Eric Haselbacher, „dass wir für diese so wichtigenSpiele unseren kompletten Kader zur Verfügung haben werden“. Wie immer werden die Spiele im Internet auf www.sprade.tv übertragen.