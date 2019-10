50 Jahre Maritim Hotels

Maritim Airport Hotel feierte das Maritim MICE Festival

Langenhagen (sch). Das Jahr 2019 steht bei den Maritim Hotels ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der renommierten Hotel-Kette. Aus diesem Anlass hatte das Langenhagener Maritim Airport Hotel am Donnerstagabend rund 270 Gäste zu einem besonderen Jubiläums-Event eingeladen, das als Roadshow an insgesamt sieben Maritim-Standorten in Deutschland gastiert. Gunar Bergemann, Leiter des Event-Marketings der Maritim Hotelgesellschaft, erklärte, warum das Maritim Airport Hotel als Standort ausgewählt wurde: „Ich mag das Haus als Eventhotel mit seinen wunderbaren Räumlichkeiten und der besonderen Atmosphäre“, schwärmte er. Bergemann leitete durch ein abwechslungsreiches Abendprogramm aus Musik und Unterhaltung, zu dem an vielen Ständen kulinarische Spezialitäten und passende Getränke angeboten wurden. Hotel-Direktor Dirk Breuckmann betonte die Bedeutung dieser Veranstaltung für sein Haus: „Ich bin stolz, dass wir unter 44 Maritim-Hotels für dieses Event ausgewählt worden sind“, so Breuckmann, der gleich doppelten Grund zum Feiern hatte. Am Dienstag wurde er vom Landesverband Niedersachsen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands zum Vize-Präsidenten gewählt.