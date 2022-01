60 Jahre expert – 60 Jahre Technik-Erfahrung

expert hat seine Geburtstagsfeier für das ganze Jahr 2022 geplant

Langenhagen. expert feiert im Jahre 2022 seinen 60. Geburtstag – und nutzt diesen Anlass bereits zum Neujahrsstart, um das Jubiläumsjahr mit attraktiven Angeboten einzuläuten. Auch die Kunden des expert Technikmarktes in Langenhagen im CCL kann sich auf erste Hammer-Jubi-Angebote freuen.„Wir freuen uns sehr auf 2022. Im gesamten Jahr werden wir anlässlich des 60. Jubiläums zahlreiche Produkte des gesamten expert-Sortiments mit attraktiven Rabatten versehen“, sagt Christoph Komor, Geschäftsführer der expert Technikmärkte. „So möchten wir unseren Kunden für ihre langjährige Treue danken, die expert zu dem erfolgreichen Unternehmen machen, das es heute ist.“ Den Auftakt machen ab dem 3. Januar die Hammer-Jubi-Angebote für die Nachbarschaft und hier ist für jeden Neujahresvorsatz etwas dabei. Egal, ob sich Kunden zum Jahresstart entscheiden wieder mehr und gesünder in der eigenen Küche zu kochen, sich sportlich zu betätigen oder einfach den veralteten Fernseher upgraden zu wollen – mit Hilfe der kompetenten Beratung der expert-Fachberater wird das richtige Produkt zu den Neujahrsvorsätzen passend ausgewählt. Expert Technikmarkt bietet hierfür eine große und vielfältige Auswahl technischer Produkte.Und nicht nur das, denn: „durch das breitflächige expert-Fachmarktkonzept sind wir einfach näher an unserer Nachbarschaft. Die kompetente Beratung unserer Fachberater in Kombination mit unserem ausgebautem Serviceangebot bieten jedem ein umfassendes Leistungspaket, dass auf unsere Kunden zugeschnitten ist und sorgen somit für ein Höchstmaß an Vertrauen“, sagt Komor.Um dieses Leistungspaket auch nach 60 Jahren immer noch aktuell zu halten, werden nach wie vor immer neue Brücken in die Nachbarschaft, damit diese noch besser und einfacher das volle Angebot der expert Technikmärkte nutzen können. Aktuell hält die Corona-Pandemie, wie den gesamten Einzelhandel, auch die expert Technikmärkte noch fest im Griff.Darum wurden die Abholstationen in den expert Technikmärkten der gesamten Nachbarschaft wieder geöffnet. Weiterhin kann der kostenlose Rückrufservice per Telefon unter (0800) 5 24 44 44 oder auch die WhatsApp-Nummer unter( 0511) 7 80 83 68 46, um Verfügbarkeiten, Preise und Beratungen anzufragen oder direkt Bestellungen auszulösen, genutzt werden. Für Direktbestellungen aus der Beilage können die QR-Codes einfach gescannt werden.