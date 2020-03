Abwehrchef Niklas Tasky verlängert beim TSV Havelse

Abwehrchef Niklas Tasky verlängert beim TSV Havelse

Beim TSV Havelse schreitet die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Abwehrspieler Niklas Tasky hat seinen zum Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert. Nach seinem ersten Jahr in Havelse 2011 zog es ihn über die Stationen Kaiserslautern und Florida immer wieder zurück zum TSV.

Zitat Niklas Tasky: „Der TSV Havelse ist für mich die Nummer eins in der Region. Da ich aus Hannover komme und auch hier weiterhin leben möchte, bin ich froh eine weitere Saison in Havelse spielen zu können. Viele Leistungsträger und Freunde wie Tobias Fölster, Yannik Jaeschke und Deniz Cicek bleiben dem Verein erhalten, sodass auch ich meine Zukunft weiter in Havelse sehe. Das Umfeld und die Arbeit im Verein sucht seinesgleichen in der Region. Einen Betreuer wie Josef Dikutz zu haben, welcher sich mit voller Leidenschaft in den Dienst der Mannschaft stellt, ist nicht selbstverständlich.“

Zitat Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Cheftrainer: „Ich freue mich, dass wir mit Niklas einen unserer Führungsspieler und Leistungsträger weiter an uns binden konnten und er auch nächste Saison das Havelser Trikot tragen wird.“