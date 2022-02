Abwehrchef Yannik Müßner trifft fünfmal

Dritte Handballliga: TuS Vinnhorst landet 32:28--Derbysieg beim TSV Burgdorf II

Vinnhorst. Zu Beginn zweier englischer Wochen mit fünf Spielen in 14 Tagen siegt der TuS in Burgdorf mit 28:32 (12:13) und holt sich Selbstvertrauen für das am Mittwoch anstehende Spitzenspiel gegen Eintracht Hildesheim. Bester Werfer bei den Rot-Blauen war Falk Kolodziej mit zehn Treffern, davon zwei Siebenmeter, und Matheus Costa Dias mit sechs Treffern. Auffällig war aber auch der eigentliche Abwehrchef Yannik Müßner, der alle seine fünf Tore in der zweiten Halbzeit erzielte.Die ersten zehn Minuten der Partie verliefen ausgeglichen, ehe sich der TuS mit einem Fünf-Tore-Lauf auf 10:4 absetzen konnte. Bis zur Pause kämpften sich die Hausherren aber wieder heran und so hieß es beim Halbzeitpfiff 12:13.Nach der Pause fiel direkt der Ausgleich und es deutete sich die erwartet spannende Partie an. Der TuS legte immer wieder vor, aber Burgdorf ließ sich zunächst nicht wieder abschütteln. Vor allem Neuzugang Renars Uscins wehrte sich mit allem was er hatte und wurde mit insgesamt zwölf Treffern zum besten Werfer des Spiels. Nach einem Team-Time-Out von Vinnhorsts Trainer Davor Dominiovic in der 49. Minute gelang dem TuS ein weiterer 5:0-Lauf bis zum 22:28. Davon erholten sich die Burgdorfer nicht mehr. Zwar betrieben sie noch etwas Ergebniskosmetik, aber beim 28:32 ertönte die Schlusssirene.Der Sieg gibt Selbstvertrauen, zumal mit Tim Otto, Maurice Dräger und Fynn Wiebe fast der gesamte linke Rückraum fehlte. Es steht zu hoffen, dass am Mittwoch der eine oder andere zurückkehrt. Ansonsten gibt es für das Spiel noch einige Karten, sodass es wohl auch noch an der Abendkasse Tickets zu erstehen gibt. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.