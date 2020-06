aha-Kundenzentrum Mittwoch geschlossen

Region Hannover. Das Kundenzentrum der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) in der Innenstadt Hannovers bleibt am Mittwoch, 10. Juni, geschlossen. Hintergrund ist eine innerbetriebliche Veranstaltung. Am Donnerstag, 11. Juni, stehen die aha-Beschäftigtenden Kundinnen und Kundenwieder wie gewohnt ab 9.30 Uhr zur Verfügung. Das Kundenzentrumbefindet sichim ersten Stock des ÜSTRA Kundenzentrums in der Karmarschstraße 30/32.Es giltnach wie vor eine Maskenpflicht. Das aha-Kundenzentrum istmontags bis donnerstags von 9.30 bis 18 Uhr und freitags von 9.30 bis 15 Uhr durch-gehend geöffnet.Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.aha-region.deoder bei der kostenfreien Service-Hotline: (0800) 9 99 11 99.