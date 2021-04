Alle Begegnungen live und frei empfangbar

Das Rewe Final4 um den DHB-Pokal wird am 3./4. Juni ausgetragen

Hannover. Das Rewe Final4 2020 um den DHB-Pokal 2020, das aufgrund der Corona-Pandemie nicht Anfang April des vergangenen Jahres ausgetragen werden konnte, wird in diesem Jahr nachgeholt. Das Turnier wird nicht wie gewohnt an einem Wochenende ausgetragen, sondern in diesem Jahr am Donnerstag (3. Juni.) und Freitag (4. Juni). Senderübergreifend zeigen die HBL-Medienpartner SKY, ARD und ZDF alle drei Paarungen live in voller Länge und frei empfangbar.Den Start in die Finalrunde des DHB-Pokals macht das ZDF mit der ersten Halbfinalpaarung TBV Lemgo Lippe gegen THW Kiel. SKY Deutschland zeigt anschließend das zweite Halbfinale MT Melsungen gegenTSV Hannover-Burgdorf, das im Free-TV auf Sky Sport News (SSN) zu sehen ist. Das Erste komplettiert das umfassende Handballangebot mit der Übertragung der Finalpaarung am Freitag, 4. Juni.Sky zeigt das komplette Rewe Final4 mit beiden Halbfinalspielen am Donnerstag und dem Finale am Freitag live im Pay-TV auf SKY Sport.Insgesamt bieten die drei Sender den Fans und Sportinteressierten an zwei Tagen bis zu fünf Stunden Spitzenhandball live sowie Hintergrundberichte zu den qualifizierten Klubs und zum Event. Austragungsort des Rewe Final4 ist nach wie vor die Barclaycard Arena Hamburg, die seit 2003 Austragungsstätte des Handball-Premium-Events der HBL GmbH ist. Seit 2015 hat die Rewe AG das Namensrecht an der DHB-Pokalendrunde inne.In Abstimmung mit ARD und ZDF ist das REWE Final4 programmlich in „Die Finals 2021 Berlin | Rhein Ruhr“ integriert. Bei dem Multisportevent ermitteln ca. 18 verschiedene Sportarten innerhalb von vier Tagen (3. bis 6. Juni) ihre nationalen Meister*innen. Im Rahmen einer Gemeinschaftsproduktion berichten die Öffentlich-Rechtlichen davon insgesamt über 30 Stunden. Zusätzlich werden Live-Streams angeboten. Das REWE Final4 ist einer der programmlichen Höhepunkte an diesen umfangreichen und vielfältigen Sport-Sendetagen im Ersten und im ZDF.Die Termine und Sendezeiten des Rewe Final4 um den DHB-Pokal 2020 in der Detailübersicht:Donnerstag, 3. JuniErstes Halbfinale: TBV Lemgo Lippe gegen. THW KielAnwurf des Spiels: 17 UhrLivestream zdfsport.de und in der ZDF-Mediathek in voller Länge ab 17:00 Uhrzusätzlich: Die komplette zweite Halbzeit ab Anwurf live im ZDF ab etwa 17.50 UhrUnd live ab 16.30 Uhr auf SKY SPORT 1Zweites Halbfinale: MT Melsungen gegen. TSV Hannover-BurgdorfAnwurf des Spiels: 19.30 UhrLive und in voller Länge im Free-TV bei Sky Sport News und im Pay-TV auf Sky Sport 1 ab 19 UhrFreitag,4. JuniFinale um den DHB-Pokal 2020Anwurf des Spiels: 17.30 UhrDas Erste überträgt ab 17:25 Uhr live und in voller LängeUnd live ab 17 Uhr auf SKY Sport 1Darüber hinaus berichten ARD und ZDF an beiden Tagen über das Rewe Final4 in Nachrichtenformaten. SKY wird auf Sky Sport News und sky.de über das Highlight-Event berichten.Information für Karteninteressierte: Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen behördlichen Auflagen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zur Verfügbarkeit von Eintrittskarten getroffen werden. Sollten sich diesbezüglich Änderungen ergeben, informiert die HBLauf ihrer offiziellen Webseite sowie über alle anderen Plattformen. Die HBL ist bestmöglich auf die Neuorganisation des Ticketverkaufs vorbereitet. Dabei hat die Gesundheit von Sportlern, Besuchern und Mitarbeitern oberste Priorität.