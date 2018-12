Alle Geräte einfach mal ausprobieren

Aktionstag der DTB-Talentschule in der RKS-Halle am 16. Dezember

Langenhagen (ok). Tag der offenen Tür in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule: Mädchen zwischen vier und sechs Jahren aufgepasst! Wer Spaß an der Bewegung hat, ist herzlich für Sonntag, 16. Dezember, zwischen 10 und 14 Uhr zum Aktionstag eingeladen. Nach einer Aufwärmphase geht es beim öffentlichen Training um 10 Uhr an die Geräte. Ab 11 Uhr zeigen die Leistungsturnerinnen ihre Übungen am Boden, Schwebebalken und auf der so genannten Tumblingbahn. Ab 12 Uhr haben alle Mädchen, die der Einladung zum Schnupperturnen gefolgt sind, die Möglichkeit mit Unterstützung unserer Trainerinnen und älteren Turnerinnen alles auszuprobieren. Ein großes Trampolin ist ebenfalls aufgebaut. Gegen 14 Uhr bauen alle die Geräte gemeinsam wieder ab. Die Turneltern bieten Kekse, Kuchen, Kaffee und Wasser an.