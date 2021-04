Alle PCR-Tests negativ

Eishockey-Oberliga Nord: Scorpions erledigen weiteren wichtigen Schritt

Langenhagen/Wedemark. Um an den Playoffs teilnehmen zu können, ist für jeden Spieler ein negativer PCR-Test die Voraussetzung. Die Durchführungsbestimmungen für die Playoffs der Oberliga Nord und Süd sind eindeutig. Nur diejenigen Spieler dürfen an den Playoffsteilnehmen, die in der Woche in der die erste Playoff-Serie startet einen negativenCorona PCR-Test vorgelegt haben.Ganz aktuell haben die Scorpions vom Labor der Helios Kliniken in Hildesheim dieoffizielle Mitteilung erhalten, dass sämtliche eingereichten PCR Tests negativ warenund damit der komplette Kader der Scorpions am Freitag in die Playoffs starten kann.Der Gegner ist aktuell noch nicht bekannt.Letztendlich hängen die Spielgegner der ersten Runde nicht nur von den Pre-Playoffsab, sondern auch entscheidend davon, ob alle Teams die vorgeschriebenen PCRTests in dieser Woche unbeschadet überstehen.Seit geraumer Zeit werden alle Spieler der Scorpions und das zum Team gehörendeUmfeld täglich per Schnelltest überprüft.„Mit dieser Maßnahme“, so Sportchef Eric Haselbacher, „wollen wir sicherstellen, dasswir während der gesamten Playoff-Zeit einen täglichen Überblick über die Situation imTeam behalten.“