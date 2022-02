Theaterfreizeit in den Osterferien für Jugendliche ab zwölf Jahren

Langenhagen/Wedemark. Für alle Jugendlichen, die in den Osterferien zu Hause bleiben, bietet der Kirchenkreisjugenddienst Burgwedel-Langenhagen in Zusammenarbeit mit der Elisabethkirche in Langenhagen eine Theater-Freizeit für Jugendliche ab zwölf Jahren an. Los geht es in der ersten Osterferienwoche am 4. April; bis zum 8. April findet der Workshop dann täglich von 10 bis 16 Uhr im Gemeindehaus neben derElisabethkirche statt. Eine Pause mit gemeinsamem Mittagessen gehört dazu.Schön oder hässlich? Gefährlich oder harmlos? Gut oder schlecht? Jedes Ding hat mindestens zwei Seiten und über Geschmack lässt sich (nicht) streiten. Wir leben in derselben Welt und sehen doch alles mit den jeweils ganz eigenen Augen – oder durch die eigene Brille. Zu jeder Sache und jedemThema haben wir eine eigene Meinung, eigene Erfahrungen und Erinnerungen, ein eigenes Gefühl.In dieser Vielfalt der Sichtweisen liegt das Potenzial für Kreativität, zugleich aber auch für Konflikte,wie wir sie – befeuert durch die Begleitumstände der Pandemie, in unserer Gesellschaft gerade zu Hauf erleben. Diese Unterschiede als Reichtum zu begreifen, damit zu spielen und zu experimentieren – das ist Thema des Theater-Workshops „Ansichtssache!“. Unter der Anleitung der beiden Theater- und Zirkuspädagoginnen Stephanie Höll und Patricia Harlos machen Jugendliche abzwölf Jahren ihre möglicherweise ersten Schritte auf der Bühne, lernen Schauspieltechniken kennen,spielen Theaterspiele und entwickeln gemeinsam Szenen zum Kursthema – mal komisch, mal ernsthaft, vielleicht auch sehr persönlich. Benötigte Bühnenbilder oder Requisiten werden nachMöglichkeit selbst hergestellt.Höhepunkt der Woche ist eine abschließende Präsentation – vor Publikum oder per Film, jenachdem, wie es die Corona-Situation zulässt.Patricia Harlos leitet seit Jahren das Training und die Schauspielgruppe des Zirkus Hermine der Elisabethkirche; Stephanie Höll macht als Jugendcoach Theaterarbeit auch im schulischen Kontext.Beide sind ausgebildete Clowns mit viel Bühnenerfahrung und haben große Freude daran, ihre Kenntnisse weiterzugeben.Die Teilnahme an der Theater-Freizeit ist für die Teilnehmenden kostenfrei, denn das Projekt wird im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ durch die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.Verbindliche Anmeldungen zum Workshop können per Mail direkt an Patricia Harlos gerichtetwerden (patricia.harlos@gmx.de). Ein kurzer Werbeclip zum Workshop ist auf der Website des Kirchenkreisjugenddienstes (www.kirchenkreisjugenddienst.com) zu sehen