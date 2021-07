TSV Havelse verpflichtet Nils Piwernetz

Garbsen. Mit Nils Piwernetz (21) streift sich ein weiter Neuzugang in der dritte Liga das roteTSV-Dress über. Der Linksverteidiger und ehemalige U18-Nationalspieler wurde inder Jugend des 1. FC Nürnberg und spielte zuletzt für deren U21 in derRegionalliga Bayern.Sportlicher Leiter Matthias Limbach: „Nils Piwernetz hat uns in seiner Zeit alsTestspieler in Training und Testspiel, aber auch als Typ überzeugt. Wir freuen uns,Nils als ehemaligen deutschen U18-Nationalspieler beim TSV begrüßen zudürfen.“Nils Piwernetz: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim TSV unddarauf in Havelse und in der dritten Liga den nächsten Schritt in meiner sportlichenEntwicklung gehen zu können. Mit Rüdiger Ziehl sowie Matthias Limbach hatte ichgute Gespräche und bin dankbar für das Vertrauen. Ich bin froh, dass ich morgenmit dem Training starten kann und freue mich sehr auf den Start der neuenSaison!“Cheftrainer Rüdiger Ziehl: „Ich bin sehr froh darüber, dass Nils zu unserem Kaderdazustoßen wird. Er ist ein junger Spieler mit viel Entwicklungspotential, der Lusthat, die Herausforderung dritte Liga anzunehmen. In den nächsten beiden Wochenwerden wir ihn gut integrieren, damit er uns zum Auftakt bereits weiterhelfenkann!