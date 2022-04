Auf der Galopprennbahn wird gekickt

1. Mai: Großer Hannover 96-Renntag auf der Neuen Bult

Langenhagen/Wedemark. Pferderennen und Fußball das passt: Nach zwei Jahren Pause kehrt endlich der beliebte Hannover 96-Renntag auf die Neue Bult zurück.Für Sonntag, 1. Mai, lädt der Hannoversche Rennverein gemeinsam mit Hannover 96 und dem Unternehmenspartner Rossmann zu einem Frühlingstag ganz im Zeichen des Fußballs und der Pferderennen mit neun spannenden Prüfungen und der gesamten Mannschaft von Hannover 96 ein.Alle Gäste dürfen sich auf ein Mini-Traberrennen und eine Sportstafette mit Beteiligung von Hannover 96 sowie auf Autogrammstunden mit den 96-Spielern, Torwandschießen oder ein Fußball-Rodeo freuen. Auch der Mannschaftsbus, das Fanmobil und die Fußballschule der 96er wird zu Gast sein. Rossmann bietet viele aufregende Aktionen für die ganze Familie wie ein Glücksrad und eine Kinder-Tombola an. Natürlich darf auch das Kinderland mit Kinderschminken, Hüpfburg und Karussell nicht fehlen. Eine Wettnieten-Verlosung und verschiedenste kulinarische Köstlichkeiten ergänzen das bunte Programm.Der erste Höhepunkt ist das vierte Rennen, der Große Preis von Hannover 96. Dieses Listenrennen für vierjährige und ältere Stuten über 2.000 Meter ist mit 22.500 Euro lukrativ dotiert. Nicht nur einige der besten deutschen Ladies befinden sich in dem kleinen aber feinen Feld. Mit Sentimental Mambo und Wildwood verleihen zwei Stuten aus Frankreich der Prüfung eine internationale Note.Das zweite sportliche Highlight ist der Große Preis von Rossmann, ein Listenrennen für vierjährige und ältere Stuten mit einer Gesamtdotierung von 22.500 Euro, das als sechstes Rennen gelaufen wird. Es kommen sieben Ladies an den Start. Aus dem Quartier von Dominik Moser begibt sich Libre auf die Jagd nach diesem Heimsieg. Die vierjährige Stute aus dem Besitz des Gestüt Brümmerhof gewann im letzten Jahr bereits überzeugend auf Listenebene in Baden-Baden und sollte zu den chancenreichsten Kandidatinnen gehören. Mit Ma Belle Molly hat Dominik Moser auch noch ein zweites Eisen im Feuer. Besonders spannend wird der Auftritt der irischen Gaststute Emilie Gray aus dem berühmten Quartier von Dermot K. Weld, dem vierfachen Championtrainer Irlands. Mit Chris D. Hayes im Sattel, der eigens für den Ritt aus Irland eingeflogen wird, wird die Stute aus dem Besitz des Moyglare Stud ein echter Stargast auf der Neuen Bult sein.Im siebten Rennen kommen auch die Wetter auf ihre Kosten, denn hier wird eine Viererwette mit einer garantierten Auszahlung von 10.000 ausgespielt. So tippt das Team des Hannoverschen Rennvereins e. V.: Amaana (7) – Roxalagu (3) – The Riot (1) – Ice Man (2)Der Einlass wird ab etwa 12:30 Uhr erfolgen. Den genauen Ablaufplan entnehmen Sie bitte dem Anhang. Tickets können online zum Preis von 12,00 Euro oder am Renntag an den Tageskassen zum Preis von 14 Euro (Ermäßigungen für Schüler, Studenten und so weiter.) erworben werden. Kinder bis zwölf Jahre erhalten freien Eintritt. Der entsprechende Link zum Ticketkauf ist auf unserer Website www.neuebult.de bereitgestellt. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen zum Renntag.