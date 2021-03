Auf zum Weltrekord

Drei Minuten Cha Cha Cha auf dem Bildschirm

Burgdorf (ok). Besonderer Weltrekordversuch des Burgdorfer Tanzstudios B5 in Kooperation mit EDEKA Cramer: Drei Minuten lang sollen Paare im so genannten Home-Dancing über die Plattform Zoom Cha-Cha-Cha tanzen. 500 Frauen und Männer sind für einen neuen Rekord mindestens notwendig, Tanzlehrer Berko Meyer und seine Mitstreiter wollen aber rund 2.000 mobilisieren. Vier Preisrichter beachten und beurteilen das Spektakel in den heimischen Wohnzimmern und kontrollieren stichprobenartig, ob genügend Bewegung im Spiel ist. Termin für das Treffen vor dem Bildschirm ist am Sonnabend,20.März, um 17.30 Uhr. Der Tanz dauert drei Minuten, ab 16.45 Uhr ist Warm-Up. Alle Interessierten, die an dem Weltrekordversuch teilnehmen möchten, können sich per E-Mail direkt beim Studio B 5 in Burgdorf oder auf der Website www.weltrekord-chachacha-2021.de anmelden. Anmeldeschluss ist der 17. März.